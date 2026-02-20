Зеленский анонсировал новый этап обмена пленными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящем обмене пленными с российской стороной. По его словам, договоренности должны быть реализованы «в ближайшие дни».





Как сообщил украинский президент, в ходе консультаций удалось найти «конструктив», позволяющий определить сроки и количество участников обмена. Он также отметил, что по итогам встреч в Женеве достигнута предварительная договоренность о том, что в случае установления режима прекращения огня мониторингом займутся американские представители. При этом прогресса в обсуждении территориальных вопросов, по словам Зеленского, пока нет.





В Кремле информацию о возможном обмене официально пока не комментировали.





Трехсторонние консультации с участием делегаций России, Украины и США прошли в Женеве 17–18 февраля. Российскую сторону представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго раунда переговоров он охарактеризовал дискуссии как сложные, но конструктивные, а также сообщил, что следующая встреча предварительно запланирована на ближайшее время.