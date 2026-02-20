Участница Pussy Riot Толоконникова заявила, что обучает мужчин «границам и уважению» с помощью БДСМ на OnlyFans

Участница Pussy Riot*, член так называемой платформы российских демократических сил в ПАСЕ Надежда Толоконникова** рассказала, чем занимается на своем OnlyFans. По словам активистки, она не оказывает секс-услуги, а обучает мужчин «границам и уважению» посредством БДСМ.





«Я им говорю: они должны боготворить женщин, они должны каждое утро просыпаться и произносить молитву матриархату. Они должны думать обо всех преступлениях, которые совершили мужчины за все это время, пока мы существовали как люди, по отношению к женщинам — и замаливать свои грехи», — подчеркнула активистка.





Свою деятельность Толоконникова считает «продолжением своего искусства» и не видит проблем в совмещении ее с политикой. Ведь в ином случае, отметила оппозиционерка, ей бы пришлось «идти на работу» и отказаться от своих увлечений.





«Очень-очень мало кто из них (художников) действительно может себе позволить жить за счет того искусства, которое мы производим. Поэтому дальше у тебя выход: либо ты идешь работать, занимаешься чем-то, просто отдаешь свое время, которое ты мог бы потратить на искусство, на адвокацию, на обучение молодого поколения активизму. Ну либо ты можешь найти какой-то вариант. Я нашла вот OnlyFans — мне нравится», — заявила она.





Толоконникова представляет российских релокантов в ПАСЕ с конца января. Она и ряд других политических деятелей стали частью платформы «российских демократических сил».





Вскоре после этого стало известно, что Толоконникова работает моделью на порнографической платформе OnlyFans. В январе она утверждала, что занимается этим, чтобы «сохранить независимость от какой-либо политической силы».





Минюст РФ в декабре 2021 года внес Толоконникову в реестр иностранных агентов. Сейчас она постоянно живет в США. Позднее Мосгорсуд заочно арестовал ее по делу об оскорблении чувств верующих, она объявлена в федеральный и международный розыск.





* организация признана экстремистской и запрещена в РФ





﻿** иноагент