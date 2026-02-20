Ветеран ВОВ поддержала идею создания Музея памяти в Москве

Председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», ветеран Великой Отечественной войны Елена Тихомирова поддержала создание в Москве национального Музея памяти и отметила, что такие центры жизненно необходимы для понимания истинной сути нацизма. В беседе с Агентством городских новостей «Москва» она выступила за активное развитие мемориальной сети по всей стране. По мнению ветерана, география таких музеев не должна ограничиваться только местами, где непосредственно проходили боевые действия или велась оккупация.





Тихомирова убеждена, что в крупных городах, таких как Москва, мемориалы памяти жертв геноцида имеют особое значение для просвещения широких масс. В качестве успешного примера она привела мемориальный комплекс в деревне Зайцево (Ленинградская область), открытый два года назад, подчеркнув важность масштабирования этого опыта.





Основной миссией таких проектов ветеран называет демонстрацию «бесчеловечной сути нацизма», что является главным барьером против его возрождения.





«Хорошо, что в Москве будет создан музей, посвященный именно геноциду нашего народа. <…> Чтобы люди помнили, а главное, понимали», — подчеркнула Тихомирова.





Напомним, что первый в столице национальный Музей памяти жертв геноцида советского народа планируется открыть в 2026 году. Он станет ключевой точкой сохранения исторической правды о трагедии мирного населения СССР в годы войны.