Театр «Шалом» после спектакля устроит чаепитие для принцев и принцесс

Еврейский театр «Шалом» объявил об акции для юных зрителей, приуроченной к 8 Марта. Детей, которые придут на спектакль о сотворении мира в образах принцев и принцесс, после показа ждет бесплатное угощение.





Мероприятие организовано совместно с рестораном Pasta Queen. Чтобы принять участие в чаепитии, необходимо заранее забронировать столик в заведении на 13:00 8 марта с соответствующим примечанием — «на чаепитие».





Постановка «В начале было...» адресована аудитории от четырех до 10 лет. Как отмечают в театре, спектакль длится 40 минут и построен на сюжете из Танаха о создании мира. Это камерная и динамичная работа, которая, по замыслу создателей, отражает способность детей выстраивать в игре целые вселенные.





Актер Николай Тарасюк, исполняющий роль персонажа по имени Большой, рассказал, что юные зрители на этом спектакле могут свободно общаться с родителями и делиться впечатлениями прямо во время действия. По его словам, дети — самая взыскательная, но при этом благодарная публика, которая отличается активностью и остроумием.