Минюст России признал иностранным агентом политолога Александра Кынева

Министерство юстиции РФ расширило перечень физических и юридических лиц, признанных иностранными агентами. В обновленный реестр вошел политолог Александр Кынев.





В разные годы Кынев сотрудничал с партией «Яблоко», а также входил в состав научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии.





Кроме того, статус иностранного агента присвоен журналисту Владимиру Севриновскому, а также журналисту и писателю Аурену Хабичеву. В списке оказался и оппозиционный деятель Алексей Черемушкин.





Помимо физических лиц, в реестр включена некоммерческая организация European Youth Forum, которая объединяет национальные молодежные структуры европейских стран.