Минюст России признал иностранным агентом политолога Александра Кынева

В реестр включена также некоммерческая организация European Youth Forum

Министерство юстиции РФ расширило перечень физических и юридических лиц, признанных иностранными агентами. В обновленный реестр вошел политолог Александр Кынев.


В разные годы Кынев сотрудничал с партией «Яблоко», а также входил в состав научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии.


Кроме того, статус иностранного агента присвоен журналисту Владимиру Севриновскому, а также журналисту и писателю Аурену Хабичеву. В списке оказался и оппозиционный деятель Алексей Черемушкин.


Помимо физических лиц, в реестр включена некоммерческая организация European Youth Forum, которая объединяет национальные молодежные структуры европейских стран.

