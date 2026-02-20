Политолог Калачев: Московский Музей памяти станет образовательным хабом и продолжением «Бессмертного полка»

Политолог Константин Калачев, комментируя планы по открытию национального Музея памяти в 2026 году, подчеркнул, что проект несет в себе глубокую образовательную миссию. По его мнению, площадка должна стать живым центром взаимодействия с молодежью.





Эксперт уверен, что формат музея позволит выйти за рамки статичных экспозиций. Площадка станет базой для проведения международных научных конференций, образовательных семинаров для школьников и студентов, а также глубокого изучения природы геноцида и механизмов его предотвращения.





Одной из ключевых особенностей музея может стать его «народный» характер. Калачев отметил, что проект способен дать новый виток развитию движения «Бессмертный полк». Предполагается, что граждане получат возможность вносить свой вклад в формирование музейных фондов, дополняя экспозиции уникальными сведениями и документами о своих предках.





Константин Калачев также добавил, что подобное учреждение должно было появиться еще в советский период, однако сегодня его создание приобретает особую актуальность.