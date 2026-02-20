Новости
Экс-главу Корпорации развития Курской области Лукина приговорили к девяти годам колонии за хищения
За растрату при строительстве фортификаций в приграничье осуждены также его заместители Грабин и Спиридонов undefined
В Ленинском районном суде Курска зачитали приговоры по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных линий в приграничье. Бывший руководитель госкорпорации Владимир Лукин проведет в колонии девять лет. Также его лишили государственных наград. 


Экс-гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин признан виновным в хищении 152,8 миллиона рублей. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Кроме того, осужденный лишен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.


Сроки получили его заместители Игорь Грабин (восемь лет) и Дмитрий Спиридонов (семь лет колонии). Экс-директор «КТК Сервис» Андрей Воловиков приговорен к 8,5 года лишения свободы. 


Помимо реальных сроков, со всех фигурантов взыскан полный объем материального ущерба — более 152 миллионов рублей — в пользу Корпорации развития.


Следствие и суд установили, что средства, выделенные на возведение фортификационных сооружений в Курской области, были освоены полностью, однако сами работы выполнены лишь «на бумаге» или частично.


Контракты на строительство оборонительных линий получали структуры, связанные с экс-депутатом областной думы Максимом Васильевым. По материалам дела, большая часть бюджета выводилась через фирмы-однодневки. Примечательно, что сам Васильев пошел на сделку со следствием и в декабре 2025 года уже получил свой срок — 5,5 лет колонии. 


Лукин и его подчиненные свою вину не признали. В ходе процесса они настаивали на том, что действовали строго в рамках распоряжений руководства и добросовестно контролировали стройку. Гособвинение, в свою очередь, запрашивало для Лукина еще более жесткую меру — 9,5 лет заключения.

