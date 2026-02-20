Новости
Театр на Юго-Западе представит современную версию «Мертвых душ»
Премьера состоится 20 февраля
В Московском театре на Юго-Западе 20 февраля состоится премьера спектакля «Мертвые души» в постановке режиссера Михаила Беляковича. Об этом рассказали в пресс-службе театра.


Как отмечается в сообщении, каждый персонаж постановки будет олицетворять один из смертных грехов, а центральной темой спектакля станет путь нравственного очищения главного героя.


«История о том, что всегда есть возможность в этой жизни очистить свою душу, измениться», — приводит пресс-служба слова режиссера.


Особое внимание создатели уделили сценографии: центральным элементом декораций станет огромный часовой механизм, символизирующий быстротечность времени. Также была проделана работа над музыкальным оформлением спектакля.


Ближайшие показы запланированы на 20 февраля, 21 и 22 марта, а также на 5 мая и 3 июня. Билеты доступны на сервисе «Мосбилет».

