В акватории Байкала водолазы готовятся поднять на поверхность тела семи туристов из Китая
Глубина на этом участке составляет около 18 метров undefined
Спасатели обнаружили тела семи человек, погибших при провале автомобиля под лед в акватории озера Байкал. Их нашли с помощью подводной видеокамеры на глубине 18 метров. Об этом сообщили в оперативных службах.


Ранее в Telegram-каналах появлялась информация о восьми утонувших — семи гражданах КНР и водителе-россиянине. Официального подтверждения данных о восьмом погибшем пока не поступало.


В МЧС проинформировали, что в районе происшествия запланированы водолазные работы по подъему тел. Глубина в точке ЧП предварительно оценивается в 18 метров.


Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура также инициировала проверку. О случившемся сообщили дипломатам в Генеральном консульстве КНР в Иркутске.


Глава региона напомнил, что ледовая переправа на остров Ольхон до сих пор не функционирует, а выезд на лед сейчас представляет смертельную опасность и категорически запрещен.

#китай #туристы #игорь кобзев #погибшие
