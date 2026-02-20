В акватории Байкала водолазы готовятся поднять на поверхность тела семи туристов из Китая

Спасатели обнаружили тела семи человек, погибших при провале автомобиля под лед в акватории озера Байкал. Их нашли с помощью подводной видеокамеры на глубине 18 метров. Об этом сообщили в оперативных службах.





Ранее в Telegram-каналах появлялась информация о восьми утонувших — семи гражданах КНР и водителе-россиянине. Официального подтверждения данных о восьмом погибшем пока не поступало.





В МЧС проинформировали, что в районе происшествия запланированы водолазные работы по подъему тел. Глубина в точке ЧП предварительно оценивается в 18 метров.





Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура также инициировала проверку. О случившемся сообщили дипломатам в Генеральном консульстве КНР в Иркутске.





Глава региона напомнил, что ледовая переправа на остров Ольхон до сих пор не функционирует, а выезд на лед сейчас представляет смертельную опасность и категорически запрещен.