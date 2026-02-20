Роскомнадзор обвинил Telegram в создании инфраструктуры для «интернет-пробива»

Роскомнадзор выступил с заявлением, в котором обвинил мессенджер Telegram в «создании и системной поддержке инфраструктуры для незаконного распространения персональных данных граждан России».





В ведомстве отметили, что администрация платформы с 2022 года удалила 8358 сервисов «пробива» на основании требований регулятора. В 2026 году, по данным РКН, Telegram каждую неделю блокирует до 100 подобных ресурсов.





Несмотря на принимаемые меры, в надзорном органе констатируют, что «принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных».





Регулятор рекомендовал мессенджеру «самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России, исключить возможность поиска сервисов «пробива», прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации».





Ранее в РКН заявляли, что ограничивают Telegram «из-за неисполнения российских законов», поскольку площадка не защищает персональные данные, «нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».





Источник Daily Storm, близкий к Павлу Дурову, называл неизбежностью полную блокировку Telegram. Главное отличие нынешних усилий властей от блокировок приложения в 2018 году — наличие ТСПУ (технических средств противодействия угрозам). Если восемь лет назад операторы были обязаны фильтровать трафик раз в сутки, то теперь Роскомнадзор контролирует все в реальном режиме времени через ТСПУ.