В Астраханской области бежавшую экс-чиновницу нашли спустя 13 лет после инсценировки собственной смерти

В Астраханской области задержали бывшую высокопоставленную госслужащую, которая более 10 лет скрывалась, имитируя собственную гибель. Операцию провели сотрудники спецподразделения.





В 2012 году Марианне Ступиной, занимавшей пост первого заместителя министра ЖКХ области, вынесли обвинительный приговор. Ее признали виновной в хищении крупных сумм, подделке финансовой документации и легализации преступных доходов.





Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы. Однако после оглашения вердикта женщина уехала в другой регион и была объявлена в федеральный розыск.





Как установили правоохранители, скрываясь от правосудия, фигурантка нашла в интернете информацию о погибшей в Новосибирской области женщине, имевшей внешнее сходство с ней.





Ступина отправила супруга на «опознание», где тот «подтвердил», что умершая — его «жена». Таким образом бывшей чиновнице удалось получить свидетельство о смерти, а после вернуться в Астраханскую область, где она вела затворнический образ жизни на протяжении 13 лет.





Внимание оперативников привлекли обстоятельства уголовного дела об убийстве двух местных жителей. Один из погибших, по версии следствия, занимался обналичиванием средств, похищенных в сфере ЖКХ. В ходе расследования этих преступлений сыщики вышли на след Ступиной. К самому убийству она, предположительно, непричастна, однако следствие намерено повторно проверить ее связи и алиби.





После задержания экс-чиновница этапирована в исправительное учреждение для отбывания назначенного ранее срока.