На Байкале УАЗ с китайскими туристами ушел под лед, погибли восемь человек
Предварительно, утонули семь граждан КНР и местный водитель undefined
Водитель автомобиля УАЗ не заметил трещину на льду, когда вез по Байкалу туристов из Китая. «Буханка» провалилась в воду. По неподтвержденным данным, восемь человек утонули. 


Предварительно, только одному человеку удалось спастись. 


По данным Telegram-каналов, иностранные туристы ехали на экскурсию к мысу Три Брата, водитель пытался проскочить между двумя льдинами, однако машина забуксовала и провалилась под лед. 


22 января три туриста из Китая погибли в ДТП в Приморье. Автобус, в котором находились граждане КНР, столкнулся с большегрузом. Еще пять человек получили травмы. 

