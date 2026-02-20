На Байкале УАЗ с китайскими туристами ушел под лед, погибли восемь человек

Водитель автомобиля УАЗ не заметил трещину на льду, когда вез по Байкалу туристов из Китая. «Буханка» провалилась в воду. По неподтвержденным данным, восемь человек утонули.





Предварительно, только одному человеку удалось спастись.





По данным Telegram-каналов, иностранные туристы ехали на экскурсию к мысу Три Брата, водитель пытался проскочить между двумя льдинами, однако машина забуксовала и провалилась под лед.





22 января три туриста из Китая погибли в ДТП в Приморье. Автобус, в котором находились граждане КНР, столкнулся с большегрузом. Еще пять человек получили травмы.