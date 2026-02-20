В Ставрополе агент украинских спецслужб собирался подорвать здание Фонда поддержки участников СВО

В Ставрополе по заданию украинских спецслужб злоумышленник готовил теракт в День защитника Отечества (23 Февраля) в здании Фонда поддержки участников СВО , но его преступный замысел был раскрыт сотрудниками Федеральной службы безопасности..





Мужчина был задержан, когда доставал из схрона средства для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ).





Гражданин России был нейтрализован, когда открыл огонь по правоохранителям. Никто из сотрудников силовых структур не пострадал.





В ведомстве уточнили, что мужчина был членом одной из запрещенных в России террористических организаций. Возбуждено уголовное дело.