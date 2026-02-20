Новости
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками, начиненными поражающими металлическими шариками
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками, начиненными поражающими металлическими шариками

Погиб 30-летний мужчина, 90-летняя женщина получила ранения

В Севастополе при атаке украинских беспилотников погиб 30-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.


По информации властей, мужчина находился на улице и получил осколочное ранение головы и грудной клетки в результате падения фрагментов сбитого беспилотника. От полученных травм он скончался на месте.


Также пострадала 90-летняя женщина — в ее квартире взрывной волной выбило стекла. Она получила поверхностные ранения голени и глаза.


В результате падения обломков повреждены несколько квартир и частных домов, а также 11 автомобилей.


В общей сложности средства ПВО сбили более 26 беспилотников, которые, по данным властей, были оснащены поражающими элементами в виде металлических шариков.

