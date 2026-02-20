Без тепла и горячей воды в -12 остались жители двух районов в Ижевске

На отключение тепла и горячей воды в минус 12 градусов пожаловались жители Ижевска в нескольких домах в Ленинском районе города. Также об отсутствии воды и отопления с 09:00 до 23:00 20 февраля предупредили в Устиновском районе города





В Ленинском районе города случилась авария, в управляющей компании ждут, когда ремонтники устранят ее последствия.





Горячей воды нет уже как минимум с 07:00 мск, заметили жильцы домов 67 и 77 по улице Баранова. В управляющей компании, которая обслуживает дома на улицах Баранова, Клубной, Кирзаводской и Заречном шоссе, местным жителям сказали, что на отсутствие горячей воды и тепла пожаловались по меньшей мере в семи жилых домах, но авария могла затронуть и большее число зданий.





Воду и тепло также отключили в школе №100 и соседнем здании школьного бассейна. Занятия продолжаются, а утренние спортивные соревнования в бассейне пришлось отменить. В школе надеются, что к обеду последствия аварии устранят, рассказала Daily Storm жительница Ижевска.





Вечером 19 февраля СМИ сообщили, что на улице Петрова в Устиновском районе Ижевска нашли дефект трубопровода. Утром 20 февраля местные издания заявили, что из-за ремонта теплосети на улице Петрова тепло и горячую воду отключат с 09:00 до 23:00 в 65 жилых домах, на 11 соцобъектах и в 5 организациях на улицах Автозаводской, Короткова и Петрова.