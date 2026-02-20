Новости
Новости 18+
St
«Масленица»: центр народных гуляний на площади Революции
18+
Праздник продлится до 22 февраля включительно undefined
Новости

«Масленица»: центр народных гуляний на площади Революции

Праздник продлится до 22 февраля включительно

В рамках широкого празднования фестиваля «Масленица», который является частью проекта «Зима в Москве», площадь Революции стала центром народных гуляний. Здесь представлены культурные, гастрономические и творческие активности для горожан и туристов. Сюда приходят как сами жители столицы, так и гости из других городов и стран. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Масленица — праздник с народными традициями и забавами. Поздравляют гостей и сказочные персонажи. 


Праздничное оформление погружает в атмосферу прошлых веков: пихты Нордмана украшены бархатными бусами, лентами и гирляндами из баранок, дополненными новогодними огнями. Фасады ярмарочных шале декорированы венками с ягодами и сухоцветами, а яркие красные петушки — традиционный символ Масленицы — добавляют динамики.


Здесь человек любого возраста найдет себе занятия по душе. Как пожилые, для которых организованы уютные пространства, так и дети. Малыши могут покататься на яркой карусели. И конечно же, можно отведать блинов с разными начинками. К примеру, блины с таежными ягодами, или же сытные — с олениной из Якутии, икрой с Камчатки. Их готовят прямо при вас.


В этом году на фестивале «Масленица» представлена программа на более чем 30 площадках Москвы. Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.

#масленица #фестиваль #зима в москве
Загрузка...
Загрузка...