«Масленица»: центр народных гуляний на площади Революции

Масленица — праздник с народными традициями и забавами. Поздравляют гостей и сказочные персонажи.





Праздничное оформление погружает в атмосферу прошлых веков: пихты Нордмана украшены бархатными бусами, лентами и гирляндами из баранок, дополненными новогодними огнями. Фасады ярмарочных шале декорированы венками с ягодами и сухоцветами, а яркие красные петушки — традиционный символ Масленицы — добавляют динамики.





Здесь человек любого возраста найдет себе занятия по душе. Как пожилые, для которых организованы уютные пространства, так и дети. Малыши могут покататься на яркой карусели. И конечно же, можно отведать блинов с разными начинками. К примеру, блины с таежными ягодами, или же сытные — с олениной из Якутии, икрой с Камчатки. Их готовят прямо при вас.





В этом году на фестивале «Масленица» представлена программа на более чем 30 площадках Москвы. Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.