Новости
Новости 18+
St
В Амурской области пропал вертолет Robinson с сотрудниками МВД и СКР
18+
Предварительно, они возвращались с оперативно-разыскных мероприятий undefined
Новости

В Амурской области пропал вертолет Robinson с сотрудниками МВД и СКР

Предварительно, они возвращались с оперативно-разыскных мероприятий

В Амурской области в Ромненском муниципальном округе пропал с радаров вертолет Robinson. На его борту находятся три человека, сообщает МЧС. Это один пилот и два сотрудника правоохранительных органов, которые должны были вернуться с оперативно-разыскных мероприятий, уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. 


Вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка и исчез. Возбуждено уголовное дело.


Из Благовещенска прибыл поисково-спасательный отряд и группа МЧС. В поисках участвуют 36 человек, задействовано 12 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотник, рассказали в ведомстве. 


Поиск проходит на местности с сопками, горами и лесом. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#вертолет #амурская область #правоохранители
Загрузка...
Загрузка...