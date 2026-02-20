В Амурской области пропал вертолет Robinson с сотрудниками МВД и СКР

В Амурской области в Ромненском муниципальном округе пропал с радаров вертолет Robinson. На его борту находятся три человека, сообщает МЧС. Это один пилот и два сотрудника правоохранительных органов, которые должны были вернуться с оперативно-разыскных мероприятий, уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.





Вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка и исчез. Возбуждено уголовное дело.





Из Благовещенска прибыл поисково-спасательный отряд и группа МЧС. В поисках участвуют 36 человек, задействовано 12 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотник, рассказали в ведомстве.





Поиск проходит на местности с сопками, горами и лесом.