В Мексике вспыхнули беспорядки после гибели лидера крупнейшего наркокартеля

В ряде мексиканских штатов начались вооруженные выступления после ликвидации Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, который возглавлял картель «Новое поколение Халиско» (CJNG). Информацию о беспорядках подтвердили власти страны.





Операция по задержанию криминального авторитета была проведена 22 февраля при участии американских разведструктур. В ходе столкновений силы безопасности подверглись атаке со стороны боевиков. Несколько нападавших были ликвидированы на месте, другие скончались от ранений при транспортировке в Мехико. Среди погибших оказался и сам Эль Менчо. Также пострадали сотрудники правоохранительных органов.





В ходе спецмероприятия было изъято тяжелое вооружение, включая реактивные гранатометы, пригодные для поражения авиации и бронетехники.





Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что американская сторона подготовила развернутое досье на Эль Менчо и передала документ мексиканским властям. По словам собеседника агентства, глава картеля входил в число приоритетных целей Вашингтона на территории Мексики.





После гибели лидера картеля волна насилия охватила не менее девяти штатов. Участники преступных группировок поджигают автомобили и магазины, перекрывают трассы. Жительница штата Халиско в беседе с журналистами рассказала, что происходящее — месть картеля за смерть главаря.





Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ситуация в большинстве регионов страны остается стабильной. В свою очередь посольство РФ рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Халиско и не посещать места с большим скоплением людей.