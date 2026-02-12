Депутат Олег Матвейчев назвал ошибкой свое голосование против блокировки Telegram

После официальных новостей о замедлении Telegram в России депутаты Госдумы начали обсуждать это решения. 11 февраля фракция КПРФ предложила думскому комитету по информполитике запросить у Минцифры информацию о факте замедления мессенджера, его причинах, правовых основаниях и перспективах дальнейшей работы Telegram в стране.





Депутат Олег Матвейчев оказался единственным из фракции «Единой России» в Госдуме, кто поддержал протокольное поручение КПРФ. Однако в беседе с Daily Storm парламентарий заверил, что произошла чудовищная ошибка.





«Это недоразумение. Я не голосовал. Вообще не знаю, о чем речь. Может, кто-то похулиганил и нажал», — сказал Матвейчев.





Депутат также собирается опротестовать свое ошибочное голосование.





По итогам голосования инициативу коммунистов поддержали только 77 депутатов. Все 102 голосовавших против — это члены фракции «Единой России».





«Платформа Telegram на протяжении многих лет намеренно не выполняет закон РФ, законные требования регулятора в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных наших граждан. Поэтому интересующую авторов протокольного поручения информацию они вправе запросить в рамках исполнения своих депутатских полномочий. Комитет не поддерживает принятие протокольного поручения», — заявил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.