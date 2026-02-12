Apple блокирует покупки с аккаунтов россиян, чьи данные совпадают с информацией из санкционных списков

Американская компания Apple начала ограничивать покупки, оформление подписок и другие операции через аккаунты россиян, данные которых полностью или частично совпадают с информацией из санкционных списков. Об этом пишет портал IPhones.ru.





Из опубликованного скриншота следует, что пользователь не может оформить покупки, так как его данные «полностью или частично совпадают с данными одной или нескольких сторон из списка лиц, находящихся под санкциями правительства США или другого правительства».





В Apple заявили, что корпорация обязана соблюдать действующие законы, пишет портал.





В 2022-м корпорация объявила, что прекращает поставки своей техники в Россию. Тогда же был заблокирован сервис оплаты Apple Pay, несмотря на то что РФ занимала второе место по его использованию после самих США.