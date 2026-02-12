В Москве задержали экс-главу FESCO Северилова и вице-президента по производственному развитию Иванова

В Москве задержали экс-председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова. Об этом сообщают ТАСС и РБК.
По данным СМИ, Северилова и Иванова заподозрили в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК). Предварительно, им может грозить до 10 лет тюрьмы и штрафы до миллиона рублей.
Северилов в 2024 году вышел из совета директоров FESCO. Он заявил, что больше не имеет отношение к группе.
FESCO до 2023 года принадлежала бизнесмену Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и еще нескольким юридическим и физическим лицам. В начале 2023 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании акций группы в доход государства. В ноябре того же года контрольный пакет акций (92,5%) «Дальневосточного морского пароходства» (базовый актив FESCO) передали в уставный капитал «Росатома». Остальная часть акций находится в свободном обращении.