В Москве задержали экс-главу FESCO Северилова и вице-президента по производственному развитию Иванова
Им грозит до 10 лет колонии undefined
В Москве задержали экс-председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова. Об этом сообщают ТАСС и РБК. 


По данным СМИ, Северилова и Иванова заподозрили в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК). Предварительно, им может грозить до 10 лет тюрьмы и штрафы до миллиона рублей. 

Северилов в 2024 году вышел из совета директоров FESCO. Он заявил, что больше не имеет отношение к группе. 


FESCO до 2023 года принадлежала бизнесмену Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и еще нескольким юридическим и физическим лицам. В начале 2023 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании акций группы в доход государства. В ноябре того же года контрольный пакет акций (92,5%) «Дальневосточного морского пароходства» (базовый актив FESCO) передали в уставный капитал «Росатома». Остальная часть акций находится в свободном обращении.

