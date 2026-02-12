В Госдуме заявили, что в России не планируют блокировать Google

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что российские власти не планируют блокировать сервисы Google.





По его словам, такая блокировка «повлечет целый комплекс негативных эффектов», в том числе проблемы с работоспособностью операционной системы Android. 60% россиян используют смартфоны на базе этой ОС.





Он также подчеркнул, что отказ от Google должен быть постепенным. По мнению Горелкина, необходимо создать законодательные условия для плавного перехода на отечественные решения.





«Что до громких заявлений о блокировке — таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах», — подчеркнул он.





Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Роскомнадзор может заблокировать Google после возвращения компании в Россию.