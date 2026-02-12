Новости
Новости 18+
St
В Госдуме заявили, что в России не планируют блокировать Google
18+
По словам депутата Горелкина, это повлечет за собой целый комплекс проблем undefined
Новости

В Госдуме заявили, что в России не планируют блокировать Google

По словам депутата Горелкина, это повлечет за собой целый комплекс проблем

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что российские власти не планируют блокировать сервисы Google. 


По его словам, такая блокировка «повлечет целый комплекс негативных эффектов», в том числе проблемы с работоспособностью операционной системы Android. 60% россиян используют смартфоны на базе этой ОС. 


Он также подчеркнул, что отказ от Google должен быть постепенным. По мнению Горелкина, необходимо создать законодательные условия для плавного перехода на отечественные решения. 


«Что до громких заявлений о блокировке — таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах», — подчеркнул он. 


Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Роскомнадзор может заблокировать Google после возвращения компании в Россию.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#google #блокировка #горелкин
Загрузка...
Загрузка...