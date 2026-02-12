Новости
Новости 18+
St
В Сочи 13-летнего подростка поместили в центр для несовершеннолетних правонарушителей, он планировал совершить теракт в школе
18+
Мальчик останется в спеццентре как минимум на месяц undefined
Новости

В Сочи 13-летнего подростка поместили в центр для несовершеннолетних правонарушителей, он планировал совершить теракт в школе

Мальчик останется в спеццентре как минимум на месяц

В Сочи 13-летнего подростка поместили под стражу за подготовку теракта в школе. Мальчик думал, что это «поможет решить его проблемы с одноклассниками», сообщает пресс-служба судов Краснодарского края. 


По версии следствия, шестиклассник начал готовиться к преступлению примерно с января. Планирование и способ совершения теракта подросток обсуждал со своими единомышленниками в группе в Telegram. 


Там размещались видео с терактами, давались советы и рекомендации. Школьник не знал, что его планируемые действия являются преступлением и он понесет уголовную ответственность. 


Суд поместил несовершеннолетнего в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток. 


11 февраля в Анапе произошло нападение на техникум: учащийся открыл огонь в холле здания, в результате погиб охранник и еще два человека пострадали. По делу проходят еще двое фигурантов: однокурсник, подстрекавший знакомого к преступлению, и родственник стрелка, у которого тот украл ружье.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сочи #подросток #теракты
Загрузка...
Загрузка...