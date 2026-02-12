В Сочи 13-летнего подростка поместили в центр для несовершеннолетних правонарушителей, он планировал совершить теракт в школе

В Сочи 13-летнего подростка поместили под стражу за подготовку теракта в школе. Мальчик думал, что это «поможет решить его проблемы с одноклассниками», сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.





По версии следствия, шестиклассник начал готовиться к преступлению примерно с января. Планирование и способ совершения теракта подросток обсуждал со своими единомышленниками в группе в Telegram.





Там размещались видео с терактами, давались советы и рекомендации. Школьник не знал, что его планируемые действия являются преступлением и он понесет уголовную ответственность.





Суд поместил несовершеннолетнего в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток.





11 февраля в Анапе произошло нападение на техникум: учащийся открыл огонь в холле здания, в результате погиб охранник и еще два человека пострадали. По делу проходят еще двое фигурантов: однокурсник, подстрекавший знакомого к преступлению, и родственник стрелка, у которого тот украл ружье.