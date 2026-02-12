Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате новейших украинских ракет «Фламинго»

За последние сутки средства ПВО поразили пять украинских ракет «Фламинго», отчитались в Минобороны России. Ранее военные сообщали только об ударах по цехам сборки этого оружия.





О «Фламинго» стало известно в 2025 году. Разработчик — компания Fire Point. Заявленная дальность ракеты — три тысячи километров.





Производитель заявлял, что при разработке вдохновлялся такими историческими моделями, как немецкая «Фау-1» времен Второй мировой войны. По данным компании, весь цикл работ был осуществлен в предельно короткие сроки — за девять месяцев.





В августе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ракета прошла испытания.





Fire Point попадала в скандалы. Например, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревало, что компания, поставляя по госконтрактам дроны (еще один вид выпускаемой продукции), завышала либо стоимость комплектующих, либо количество беспилотников, либо и то и другое.