Новости
Новости 18+
St
Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате новейших украинских ракет «Фламинго»
18+
В течение суток нейтрализовано 230 различных воздушных целей, отчитались в ведомстве undefined
Новости

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате новейших украинских ракет «Фламинго»

В течение суток нейтрализовано 230 различных воздушных целей, отчитались в ведомстве

За последние сутки средства ПВО поразили пять украинских ракет «Фламинго», отчитались в Минобороны России. Ранее военные сообщали только об ударах по цехам сборки этого оружия. 


О «Фламинго» стало известно в 2025 году. Разработчик — компания Fire Point. Заявленная дальность ракеты — три тысячи километров. 


Производитель заявлял, что при разработке вдохновлялся такими историческими моделями, как немецкая «Фау-1» времен Второй мировой войны. По данным компании, весь цикл работ был осуществлен в предельно короткие сроки — за девять месяцев. 


В августе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ракета прошла испытания. 


Fire Point попадала в скандалы. Например, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревало, что компания, поставляя по госконтрактам дроны (еще один вид выпускаемой продукции), завышала либо стоимость комплектующих, либо количество беспилотников, либо и то и другое.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #всу #ракета #минобороны рф
Загрузка...
Загрузка...