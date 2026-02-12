«Россияне будут массово снимать деньги и закапывать в огородах»: депутат Арефьев поделился прогнозом на 2026 год

Новости
В этом году в России возможно «страшное падение производства» из-за того, что экономику страны «загубили», считает первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев. 


Граждане начнут массово снимать деньги со счетов и «закапывать в огородах», допустил парламентарий в интервью телеканалу RTVI


Арефьев считает, что ситуацию может выровнять снижение ключевой ставки и задействование золотовалютных запасов. 


Депутат предположил, что прогноз министерства по росту ВВП России в 1,3% вряд ли оправдается, потому что денег в бюджете не хватает и ситуация вряд ли изменится к 2027 году. 


Арефьев заявил, что «есть определенный сговор, они скрывают истинную инфляцию, Центральный банк работает по инфляционному ожиданию».

