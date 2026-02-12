Новости
Театр на Юго-Западе отметит юбилей Шульженко спектаклем «Клавдия»
24 марта исполнится 120 лет со дня рождения легендарной певицы undefined
Москвичи вспомнят историю успеха королевы советской эстрады Клавдии Шульженко. В Театре на Юго-Западе в мае пройдут показы спектакля-концерта «Клавдия». 


На сцене расскажут о жизни певицы и актрисы — от становления и поиска собственного голоса до большого успеха и несправедливой критики. Кроме того, зритель узнает о людях, с которыми артистку сводила судьба, — Исааке Дунаевском, Василии Соловьеве-Седом, Иосифе Кобзоне и других. 


Спектакль создан в необычном формате, в котором чередуются диалоги, в том числе со зрителем, монологи, драматические сцены, песни и оркестровая музыка. 


Билеты продаются в «Мосбилете».

