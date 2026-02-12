Новости
Классика на новый лад и лирические комедии: в театрах Москвы представят премьеры 14 и 15 февраля
Будет показано четыре спектакля
Будет показано четыре спектакля

В четырех театрах Москвы 14 и 15 февраля пройдут премьеры спектаклей. Зрителей ждут новые прочтения культовых постановок, лирические комедии и история о выборе творческого пути. 


В театре «Современник» состоится показ спектакля «Спешите делать добро» по пьесе Михаила Рощина. На основной сцене Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя пройдет премьера постановки «С любовью. До востребования». 


В Театре на Трубной впервые покажут лирическую комедию «Не любишь, ну и пусть», а в Московском драматическом театре «Сфера» — «Таланты и поклонники» по произведению Александра Островского.


Билеты можно приобрести, воспользовавшись сервисом «Мосбилет». 

