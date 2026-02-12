В Анапе задержали однокурсника парня, открывшего стрельбу в техникуме

Задержан соучастник стрелка, открывшего огонь в техникуме в Анапе. Молодого человека подозревают в подстрекательстве к убийству и покушению на убийство.





По версии следствия, в ноябре нападавший рассказал одногруппнику о планах атаковать техникум. Знакомый стал склонять парня к преступлению. В результате стрельбы 11 февраля погиб охранник, два человека пострадали.





Ружье, из которого велся огонь, было похищено у родственника. В отношении 64-летнего мужчины, «не обеспечившего надлежащее хранение своего огнестрельного оружия», возбуждено дело, сообщает СК.





Мотивы нападавшего пока неизвестны. Daily Storm обратил внимание, что в техникуме, где случилась трагедия, ранее проводили занятия на тему борьбы с травлей. Буллинг — один из мотивов учащихся нападать на своих сверстников и учителей, говорят эксперты.