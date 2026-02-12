Новости
«Шаг назад»: WhatsApp отреагировал на блокировку мессенджера в России
В компании заявили, что продолжат «делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи» undefined
WhatsApp* назвал блокировку приложения в России «шагом назад», который «может привести только к снижению безопасности людей». 11 февраля домен мессенджера пропал из DNS-серверов регулятора. 


«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи», — говорится в заявлении.


Также в компании считают, что российские власти ограничивают работу платформы, чтобы население перешло на «государственное, незащищенное от слежки приложение».


В январе один из основателей Telegram Павел Дуров высказал мнение, что в безопасность WhatsApp могут поверить  только безмозглые. Мессенджер неоднократно критиковал и владелец соцсети X Илон Маск. 



*Принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

