«Шаг назад»: WhatsApp отреагировал на блокировку мессенджера в России

WhatsApp* назвал блокировку приложения в России «шагом назад», который «может привести только к снижению безопасности людей». 11 февраля домен мессенджера пропал из DNS-серверов регулятора.
«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи», — говорится в заявлении.
Также в компании считают, что российские власти ограничивают работу платформы, чтобы население перешло на «государственное, незащищенное от слежки приложение».
В январе один из основателей Telegram Павел Дуров высказал мнение, что в безопасность WhatsApp могут поверить только безмозглые. Мессенджер неоднократно критиковал и владелец соцсети X Илон Маск.
*Принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.