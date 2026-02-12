Новости
В Удмуртии ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции
Задержан ранее судимый мужчина undefined
В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили о задержании в Удмуртии ранее судимого мужчины. Он  готовил теракт в отделе МВД в городе Можге. 


По данным ведомства, задержанный — 1968 года рождения. Он приобрел компоненты для изготовления средств поражения, которые планировал использовать для вооруженного нападения. 


В гараже мужчины нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство, указали в центре общественных связей ФСБ. 


Следователи возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и незаконном приобретении и  хранении взрывчатых веществ. 

