В Удмуртии ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили о задержании в Удмуртии ранее судимого мужчины. Он готовил теракт в отделе МВД в городе Можге.





По данным ведомства, задержанный — 1968 года рождения. Он приобрел компоненты для изготовления средств поражения, которые планировал использовать для вооруженного нападения.





В гараже мужчины нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство, указали в центре общественных связей ФСБ.





Следователи возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.