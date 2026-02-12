Новости
Силовики задержали вице-губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика
Предварительно, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере undefined
Задержан вице-губернатор Челябинской области Андрей Фалейчик. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. 


Действия правоохранителей связаны с прежней работой Фалейчика на посту главы Копейского городского округа, отметил губернатор. Администрация города окажет содействие следствию. 


По данным РБК, заместителя губернатора задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от директора организации детского отдыха ООО «Юность» М.Е.Блейзера (речь, вероятно, о Михаиле Блейзере). Чиновнику заплатили за защиту интересов предпринимателя. 


Фалейчику 45 лет. Он возглавлял Копейский городской округ в 2019-2024 годах. До этого работал в нескольких министерствах.

