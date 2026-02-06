Комику Сабурову запретили въезд в Россию

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию для обеспечения национальной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.





Решение вступило в силу 30 января. Срок запрета не раскрывается, однако, по информации ряда Telegram-каналов, Сабуров не сможет въехать в РФ на протяжении 50 лет.





По словам источника, решение также было принято для соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.





Ранее в нескольких городах России выступления юмориста были отменены. Официальными причинами указывались технические неполадки, однако общественники, просившие отменить выступления, жаловались на религиозный подтекст в шутках Сабурова.