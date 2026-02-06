Генерал-лейтенант Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения

Генерал-лейтенант Министерства обороны России Владимир Алексеев находится в больнице в тяжелом состоянии после покушения. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





По информации Telegram-каналов, военачальник находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.





Как сообщили в Следственном комитете, нападавший произвел несколько выстрелов в военного в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе и скрылся с места происшествия. Сейчас его продолжают искать. Возбуждено уголовное дело.





Владимир Алексеев — российский военачальник, генерал-лейтенант, Герой России (2017). С 2011 года занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.





Окончил Рязанское воздушно-десантное училище, проходил службу в разведке Московского и Дальневосточного округов, а затем в центральном аппарате ГРУ. Командовал действиями военных разведчиков в Сирии.





В 2023 году публично выступил против мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он лично обратился к участникам, призывая их прекратить свои действия. После этого генерал встретился с Пригожиным в ростовском штабе для мирного урегулирования ситуации.





С 2016 года находится под персональными санкциями США и Евросоюза.