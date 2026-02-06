Жена мэра города на Урале перевела мошенникам почти 14 миллионов рублей

Жена мэра одного из городов в Свердловской области перевела мошенникам почти 14 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.





Женщина 1979 года рождения поддалась на психологическое давление аферистов, представившихся сотрудниками ФСБ и Центробанка. По версии следствия, мошенники связались с ней через мессенджер, заявив об утечке ее персональных данных и попытке перевода средств «иноагенту», что якобы грозит уголовным делом.





Под этим предлогом они убедили жену мэра установить вредоносное ПО, виртуальную банковскую карту и передать деньги через курьера и банкоматы.





«В итоге причиненный материальный ущерб составил 13 870 000 рублей», — передает ТАСС.





Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.