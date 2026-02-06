Новости
Путину доложили о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева
Он получает информацию о расследовании undefined
Президент России Владимир Путин в курсе покушения на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, которое произошло 6 января. Об этом на брифинге журналистам сообщил Дмитрий Песков.


«Сейчас специальные службы делают свое дело. Разумеется, докладывается главе государства. Мы желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», — цитирует его «Интерфакс».


Представитель Кремля также прокомментировал идею о смене места жительства высокопоставленных военных чиновников в условиях боевых действий. По словам Пескова, в такие времена они действительно находятся под угрозой, однако обеспечивать их безопасность должны спецслужбы, а не Кремль.


Ранее сообщалось, что генерал находится в тяжелом состоянии в реанимации.

