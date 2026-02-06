Москвичи рассказали, почему им нравится новая площадка «Биокластера» на ВДНХ

В декабре 2025 года на ВДНХ в павильоне №28 «Пчеловодство» открылась первая в России открытая энтомологическая лаборатория и интерактивная выставка «Жужжащий мир». Проект реализуется Биологическим музеем имени К.А. Тимирязева в рамках «Биокластера» и уже стал популярной площадкой для детей и взрослых.





Экспозиция посвящена миру насекомых и включает более 2000 уникальных экспонатов: засушенные образцы, оборудование пчеловодов, растения и документы. Посетители могут использовать микроскопы, интерактивные экраны и игровые элементы, а также участвовать в исследованиях под руководством ученых.





За первые месяцы выставку посетили более трех тысяч человек, оставивших восторженные отзывы об оформлении, экскурсоводах и доступности научной информации.





«Я с супругом и сыном 10 лет посетила это удивительное место. Остались в полном восторге от яркого и информативного оформления. Очень много полезной информации, много удобного интерактива для детей и взрослых. Узнали для себя новую информацию, интересные факты. Обязательно вернемся сюда еще раз и посоветуем друзьям», — поделились впечатлениями посетители.





Особый акцент создатели сделали на «вау-эффекте» и ассоциативном восприятии, чтобы сделать изучение биологии увлекательным для самой широкой аудитории, рассказали в Департаменте культуры Москвы.