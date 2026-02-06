Покушение на генерала Алексеева могла совершить женщина, выдавшая себя за курьера

Покушение на первого заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева могла совершить женщина. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.





Нападавший проник в дом на Волоколамском шоссе, представившись доставщиком еды, и открыл огонь в лифтовом холле. В Алексеева, как уточняется, было сделано три выстрела — в руку, ногу и грудь. Генерал оказал сопротивление, попытавшись отобрать оружие.





Ранее сообщалось, что генерал находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.