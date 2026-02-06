Назван топ-7 лучших фудмаркетов Москвы

Московские рынки давно перестали быть просто местом для покупки продуктов. Сегодня это полноценные гастрономические и культурные центры, где можно попробовать блюда со всего мира, посетить концерт или мастер-класс. RUSSPASS Журнал составил путеводитель по самым интересным площадкам такого формата в столице.





В самом центре, на Никольской улице, работает маркет «Вокруг света», предлагающий кухни разных стран — от балкарских хычинов до итальянской пиццы из дровяной печи. По вечерам здесь проходят диджей-сеты и вечеринки.





Даниловский рынок, расположенный на исторической торговой площади, сочетает архитектурную узнаваемость с разнообразным гастрономическим наполнением: здесь есть кулинарная школа, узбекская, марокканская кухня и собственная пекарня.





В здании бывшего Миусского трамвайного депо на Лесной улице открылся масштабный фудмолл «Депо. Москва». Внутри кирпичных стен расположились десятки лавок, ресторанов и баров, а по выходным часто проходят концерты.





В Ленинской Слободе находится гастромаркет strEAT с концепциями на любой вкус: от свежих морепродуктов и русской кухни в современной интерпретации до ближневосточных блюд.





Неподалеку от Казанского вокзала, в помещении бывшего троллейбусного депо, работает фудмолл «Три вокзала. Депо», где также есть коворкинг, библиотека и даже автомобильный кинотеатр.





Усачевский рынок, расположенный между станциями «Фрунзенская» и «Спортивная», привлекает уютной атмосферой и интересными корнерами, включая гавайскую и корейскую кухни, а также популярную кофейню.





На Рождественском бульваре, в историческом здании, открылся «Центральный рынок» на Трубной с десятками гастрономических проектов от известных ресторанных групп. По выходным здесь проводятся вечеринки и другие мероприятия.