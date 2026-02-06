Трамп опубликовал видео с Обамой и его женой в образе обезьян

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеоролик с Бараком Обамой и его супругой Мишель, в котором они представлены в виде обезьян. Видео он разместил в своей соцсети Truth Social.





Ролик длиной около минуты посвящен утверждениям о фальсификациях на выборах 2020 года, а в финале появляются стилизованные образы супругов под музыку из мультфильма «Король Лев».





После публикации Трамп подвергся резкой критике со стороны представителей Демократической партии. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал поступок президента «отвратительным» и призвал республиканцев немедленно его осудить. Бывший советник Обамы Бен Родс обвинил Трампа в расизме и заявил, что нынешний глава Белого дома останется «пятном» в истории страны.





Это не первый случай, когда Трамп публикует провокационные материалы с участием политиков-демократов: в июле 2025 года он распространял сгенерированное ИИ видео с задержанием Обамы агентами ФБР.