Резервы России в золоте достигли рекордных 402,7 миллиарда долларов

Объем золотых резервов России по итогам января 2026 года достиг рекордного уровня в новейшей истории, превысив 400 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка.





Вложения в драгоценный металл выросли за месяц на 23,3%, составив 402,7 миллиарда долларов. Доля золота в общем объеме международных резервов страны увеличилась до 48,3% с 43,3% месяцем ранее.





Это наивысший показатель с января 1995 года, когда удельный вес составлял 54,8%, хотя в абсолютном выражении стоимость тогда была намного ниже — всего 4,6 миллиарда долларов. Исторический максимум доли золота был зафиксирован 1 января 1993 года — 56,9%, а минимум — в июне 2007 года, всего 2,1%.