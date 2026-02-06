В Петербурге задержали заведующего моргом по подозрению в торговле органами

В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением (моргом) Александровской больницы по подозрению в систематической продаже невостребованных тел. Об этом сообщили в ГСУ СК.





Следствие установило, что за денежное вознаграждение (не менее 500 тысяч рублей в месяц) заведующий давал представителю коммерческой фирмы доступ к телам для изъятия органов и тканей. В отношении заведующего возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и получении взятки, а в отношении предпринимателя — о подстрекательстве и даче взятки.





В ходе обысков по месту работы фигурантов были обнаружены и изъяты части тел. Проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.