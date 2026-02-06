Российского посла вызвали в МИД Азербайджана из-за заявления депутата Затулина

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова и вручило ему официальную ноту протеста. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.





Поводом стало заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который раскритиковал приговоры бывшему руководству Нагорного Карабаха. Баку призвал Москву принять меры для прекращения «деструктивной деятельности», которая, по его мнению, подрывает стабильность в регионе и двусторонние отношения.





Затулин ранее опубликовал заявление «Лазаревского клуба», где осудил пожизненные приговоры экс-президенту Араику Арутюняну и другим бывшим лидерам непризнанной республики, назвав суд «торжеством произвола». Все осужденные были задержаны после перехода Карабаха под контроль Азербайджана и вину не признали.