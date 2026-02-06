Новости
Прокуратура Нижневартовска проверит местные власти из-за детской площадки с символикой НАТО и храмом без крестов
Прокуратура Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку после жалоб жителей на установленную в городском парке Победы детскую площадку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.


На одном из игровых элементов — бизиборде — горожане опознали изображения военной техники НАТО, включая вертолеты «Апачи», автомат М-16 и автомобиль Hammer. На другой панели собор Василия Блаженного был изображен без крестов, уточняет URA.RU.


Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о закупках и свободе вероисповедания при исполнении муниципального контракта. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле.

