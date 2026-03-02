Осужденному экс-замминистра обороны Иванову отказали в отправке на СВО

Военный комиссариат Москвы отказал бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову в отправке на СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.





Иванов ранее был осужден за растрату и хищение из банка «Интеркоммерц». В ноябре 2025 года, находясь в СИЗО «Лефортово», он отправил заявление о готовности служить в зоне СВО на любой должности и в любом звании. Однако ответа не последовало. Иванов обратился в суд, требуя признать бездействие военных незаконным и обязать их рассмотреть его заявление.





Это уже второе обращение Иванова. В первый раз причиной отказа называлось отсутствие должностей по его воинской специальности в группировке «Запад».





Тимур Иванов был приговорен за растрату и хищение около 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Его дело снова рассмотрят 5 марта.