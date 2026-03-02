Трамп заявил о наличии трех кандидатов на роль нового лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Америки есть «три очень достойных кандидата» на пост нового президента Ирана. Его слова передает The New York Times.





Он не назвал их имен, объяснив, что сначала военные должны закончить операцию в Иране. При этом Трамп отметил, что решение о смене власти должно принимать иранское общество.





«От них самих будет зависеть, сделают они это или нет. Они говорят об этом годами, так что теперь у них, очевидно, появится возможность», — сказал американский лидер.





На вопрос о том, будут ли США поддерживать тех, кто решит свергнуть действующее правительство, Трамп ответил, что пока рано давать конкретные обещания.





Сейчас пост президента Ирана занимает Масуд Пезешкиан. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи погиб в результате военной операции США и Израиля.