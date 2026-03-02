Умер драматург Николай Коляда

В Екатеринбурге на 68-м году жизни скончался драматург Николай Коляда. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.





«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда», — говорится в сообщении.





Глава региона подчеркнул, что драматург посвятил свою жизнь театру и всегда оставался верен своим принципам. Он подчеркнул, что имя Николая Коляды и его проекты известны далеко за пределами Среднего Урала. По словам Паслера, каждый год благодаря театральному фестивалю, который он организовал, Екатеринбург становился центром настоящего праздника.





Ранее сообщалось, что драматург находится в коме и получает медицинскую помощь.





Николай Коляда — известный российский театральный деятель, драматург, писатель, актер и режиссер. Он написал более ста пьес, из которых 38 были поставлены в театрах России и за рубежом.