Новости
Новости 18+
St
Умер драматург Николай Коляда
18+
Ему было 67 лет undefined
Новости

Умер драматург Николай Коляда

Ему было 67 лет

В Екатеринбурге на 68-м году жизни скончался драматург Николай Коляда. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.


«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда», — говорится в сообщении.


Глава региона подчеркнул, что драматург посвятил свою жизнь театру и всегда оставался верен своим принципам. Он подчеркнул, что имя Николая Коляды и его проекты известны далеко за пределами Среднего Урала. По словам Паслера, каждый год благодаря театральному фестивалю, который он организовал, Екатеринбург становился центром настоящего праздника.


Ранее сообщалось, что драматург находится в коме и получает медицинскую помощь.


Николай Коляда — известный российский театральный деятель, драматург, писатель, актер и режиссер. Он написал более ста пьес, из которых 38 были поставлены в театрах России и за рубежом. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#смерть #драматург #николай коляда
Загрузка...
Загрузка...