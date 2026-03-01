При ракетном ударе по Бахрейну погибли и ранены 560 военных США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о ракетном ударе по американской военной базе в Бахрейне. Эту информацию распространило иранское гостелерадио, ссылаясь на заявление военных.





«Место дислокации американских войск в Бахрейне подверглось атаке двумя баллистическими ракетами, как и другие американские базы в регионе неоднократно подвергались нападениям, в результате чего на данный момент погибли и получили ранения 560 американских солдат», — приводится фрагмент заявления КСИР.





Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи погиб в результате совместной военной операции США и Израиля. По данным иранских агентств Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars, он был убит рано утром 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране.





Подробнее о втором дне военного конфликта — в материале Daily Storm.