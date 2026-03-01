Новости
Родственники и офис экс-президента Ирана Ахмадинежада опровергли сообщения о его гибели
Родственники бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опровергли новость о его гибели. Об этом сообщает агентство Khabar-e fouri. 


Близкие экс-главы государства назвали эти слухи полностью недостоверными. Офис Ахмадинежада также выступил с официальным опровержением.


«В связи с публикацией новости о гибели доктора Махмуда Ахмадинежада в результате ракетного обстрела со стороны Израиля и США сообщаем, что эта информация является ложной», — говорится в заявлении его офиса. 


Кроме того, в офисе отдельно сообщили, что Ахмадинежад выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и опубликовали соответствующий текст.


Ранее иранское агентство ILNA распространило информацию о гибели экс-президента при ударах по Тегерану, однако к настоящему моменту материал был удален с сайта агентства.

