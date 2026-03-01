Число погибших туристов на севере Прикамья выросло до четырех

В Пермском крае обнаружены тела еще двух туристов, пропавших в районе плато Кваркуш. Об этом со ссылкой на источники пишут ТАСС и РИА Новости.





По предварительным данным, мужчины отделились от основной группы, чтобы найти помощь, но не вернулись.





«Все пропавшие мужчины найдены. Один из них передан медикам для оказания помощи. К сожалению, четверо погибли», — рассказали в МЧС.





В воскресенье спасатели обнаружили трех человек в 30 километрах от деревни Золотанка. Они находились у горы Гроб. Выжить удалось только одному из них. Его с сильным переохлаждением доставили в больницу.





Напомним, группа из пяти туристов без официальной регистрации отправилась в поездку на снегоходах 20 февраля. Они планировали вернуться 24 февраля, но связь с ними прекратилась. Для их поиска был создан оперативный штаб с участием МЧС, отряда «ЛизаАлерт» и добровольцев из Башкирии. Также было возбуждено уголовное дело.