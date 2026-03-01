Дмитрий Куклачев сделал благотворительный взнос в поддержку бездомных животных через сервис «Моспитомец»

Заслуженный артист России, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев перечислил личные средства в поддержку бездомных животных через сервис «Моспитомец» на портале mos.ru. Пожертвование приурочено к Национальному дню кошек, который ежегодно отмечается в России 1 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.





Средства были распределены поровну между 13 благотворительными программами в категории «Животные».





«Каждый бездомный питомец заслуживает тепла, заботы и любящего хозяина. Сервис «Моспитомец» выступает удобной цифровой платформой, позволяющей каждому желающему не только найти четвероногого любимца, но позаботиться о кошке или собаке, ожидающих свою семью. Достаточно сделать небольшой шаг ‒ и чья‑то жизнь изменится к лучшему», — отметил Дмитрий Куклачев.





Московский театр кошек, известный спектаклями с участием более 200 пушистых артистов, ранее уже поддерживал социальные инициативы, приняв трех котов из зоны специальной военной операции.





Сервис «Моспитомец» был запущен в октябре 2025 года для помощи бездомным животным из городских приютов. Единая база содержит более тысячи социализированных питомцев из 13 приютов столицы. В каталоге представлены фотографии и подробные описания каждого животного.